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Bakan Albayrak: "Ücretsiz izne ayrılan vatandaşlarımıza maaş desteğini başlatacağız."
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Ücretsiz izne ayrılan vatandaşlarımıza maaş desteğini başlatacağız."
Bakan Albayrak: "Ücretsiz izne ayrılan vatandaşlarımıza maaş desteğini başlatacağız."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:53 Kaynak: İHA
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