Bakan Albayrak: "Üçüncü çeyrekte pozitif büyüme, dördüncü çeyrekte ise yüzde 4'lük pozitif büyümeyi...
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Bakan Albayrak: "Üçüncü çeyrekte pozitif büyüme, dördüncü çeyrekte ise yüzde 4'lük pozitif büyümeyi göreceğiz" -"Özellikle ekonomi alanında verdiğimiz mücadele alanında Türkiye'de itibar suikastlerine karşı da mücadele verdik" -"Ekonomide mücadele verirken birileri algıyı başka yerlere...
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:29 Kaynak: İHA
Bakan Albayrak: "Üçüncü çeyrekte pozitif büyüme, dördüncü çeyrekte ise yüzde 4'lük pozitif büyümeyi göreceğiz"
-"Özellikle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında verdiğimiz mücadele alanında Türkiye'de itibar suikastlerine karşı da mücadele verdik"
-"Ekonomide mücadele verirken birileri algıyı başka yerlere çekmeye çalışıyor. Dolar 8 lira olacak dediler 10 lira olacak dediler. Operasyon yapmaya çalıştılar"
MALATYA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu.
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