Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Üçüncü çeyrekte pozitif büyüme, dördüncü çeyrekte ise yüzde 4'lük pozitif büyümeyi...
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Üçüncü çeyrekte pozitif büyüme, dördüncü çeyrekte ise yüzde 4'lük pozitif büyümeyi...

Bakan Albayrak: "Üçüncü çeyrekte pozitif büyüme, dördüncü çeyrekte ise yüzde 4'lük pozitif büyümeyi...

6 saat önce

Bakan Albayrak: "Üçüncü çeyrekte pozitif büyüme, dördüncü çeyrekte ise yüzde 4'lük pozitif büyümeyi göreceğiz" -"Özellikle ekonomi alanında verdiğimiz mücadele alanında Türkiye'de itibar suikastlerine karşı da mücadele verdik" -"Ekonomide mücadele verirken birileri algıyı başka yerlere...

Bakan Albayrak: "Üçüncü çeyrekte pozitif büyüme, dördüncü çeyrekte ise yüzde 4'lük pozitif büyümeyi göreceğiz"

-"Özellikle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında verdiğimiz mücadele alanında Türkiye'de itibar suikastlerine karşı da mücadele verdik"

-"Ekonomide mücadele verirken birileri algıyı başka yerlere çekmeye çalışıyor. Dolar 8 lira olacak dediler 10 lira olacak dediler. Operasyon yapmaya çalıştılar"

MALATYA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu.

Bakan Albayrak: Üçüncü çeyrekte pozitif büyüme, dördüncü çeyrekte ise yüzde 4'lük pozitif büyümeyi...

Malatya, Türkiye, Ekonomi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:29 Kaynak: İHA
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