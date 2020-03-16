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Bakan Albayrak: "Ülkemiz, böyle süreçleri çok rahat bir şekilde atlatmanın güvencesi konumunda...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Ülkemiz, böyle süreçleri çok rahat bir şekilde atlatmanın güvencesi konumunda olan; güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücüne, ayrıca dinamik bir iç pazara sahiptir.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:44 Kaynak: İHA
Bakan Albayrak: "Ülkemiz, böyle süreçleri çok rahat bir şekilde atlatmanın güvencesi konumunda olan; güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücüne, ayrıca dinamik bir iç pazara sahiptir. Olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir." - ANKARA
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