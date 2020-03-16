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Bakan Albayrak: "Ülkemiz olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Ülkemiz olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:42 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "Ülkemiz olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir."
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