Bakan Albayrak: "Ülkemiz olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Ülkemiz olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "Ülkemiz olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, korona virüse karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Ülkemiz olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir.

Bakan Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, korona virüse karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Ülkemiz olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir. Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır" dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüs salgının ekonomiye etkilerine karşı önlemlerin alındığını belirterek şu açıklamayı yaptı:


"Korona virüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik. Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı. Korona virüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de 'Sorun küresel, mücadele ulusaldır.' Bu kapsamda, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD, başta olmak üzere birçok STK'dan ve sektör temsilcilerinden sürece ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerini aldık.


Ülkemiz, böyle süreçleri çok rahat bir şekilde atlatmanın güvencesi konumunda olan; güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücüne, ayrıca dinamik bir iç pazara sahiptir. Olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir.


Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması, iş gücü piyasamızın korunması süreçte birinci önceliğimizdir.


Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır.


Atılacak adımlar Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacaktır. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır." - ANKARA

Berat Albayrak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:12 Kaynak: İHA
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