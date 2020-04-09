Bakan Albayrak: Ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz - Son Dakika

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Bakan Albayrak: Ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz
6 saat önce
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:16 Kaynak: DHA
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