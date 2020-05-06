Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Ekonomistler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda, swap anlaşmaları, rezervler, küresel tedarik zinciri ve Türkiye ekonomisine ilişkin pek çok konunun konuşulduğunu belirtti.

Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Ekonomistler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda, swap anlaşmaları, rezervler, küresel tedarik zinciri ve Türkiye ekonomisine ilişkin pek çok konunun konuşulduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. AA muhabirinin toplantıya katılan ekonomistlerden edindiği bilgiye göre, swap konusunda çok sayıda ülkeyle görüşmeler devam ediyor.

Ekonomistler, Albayrak'ın toplantıda G20, Türkiye'nin büyük ticari ilişkileri olan ülkeler, serbest ticaret anlaşması olan ülkeler ve ticaret açığının büyük olduğu ülkelerin bulunduğu birden fazla ülke ile ikili görüşmelerin sürdüğü bilgisini verdiğini belirtti.

Bakan Albayrak'ın "Görüşmelerin devam ediyor olması nedeniyle anlaşmalar sonuçlanmadan üzerinde yorum yapmayı doğru bulmuyoruz." ifadesini kullandığını dile getiren ekonomistler, Albayrak'ın serbest piyasa ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) ilişkin şu değerlendirmeleri yaptığını söyledi:

"Türkiye, kriz zamanlarında bile serbest piyasa ilkesinden vazgeçmemiştir. Kesinlikle serbest piyasadan vazgeçmeyeceğiz, sermaye kontrolü yoktur, olmayacaktır. Merkez Bankamız serbest kur rejimine bağlıdır, kur seviyeleri bir politika aracı olarak kullanılmamaktadır. Merkez Bankasının nominal ya da reel kur hedefi yoktur. Ancak ekonomik temellerden önemli ölçüde ayrışan ya da fiyat istikrarını kalıcı olarak etkileyebilecek ve finansal istikrara risk oluşturabilecek durumlarda Merkez Bankası, elindeki enstrümanlarla gerekli reaksiyonu göstermeye devam edecektir. TCMB, sadece suni fiyat hareketlerine karşı tedbirler alıyor. Kur ve rezerv hedefi yok, rezervleri her fırsatta güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Rezervler fazlasıyla yeterli. Bankalar ve özel sektör, borçlarının tamamına yakınını krizin en derinleştiği zamanlarda dahi rahatlıkla çevirdiler. TCMB'nin attığı adımlar, borçlanma piyasasında sistemin rahatlaması ve likidite yönetiminin kolaylaşması için alınan geçici önlemlerdir. Tüm yapılanlar piyasanın rahat işlemesi ve tıkanıklıklar olmaması için. TCMB'nin swap adımı, bankaların likidite yönetimine destek olmak için atılmış bir adım."

"Doğrudan yabancı yatırımlar üretim sektörüne gelecek"

Ekonomistler, toplantıda, Türkiye'nin salgının ortasında dahi başta Batılı ülkeler olmak üzere 57 ülkeye yaptığı maske ve sağlık ekipmanı yardımının konuşulduğunu ve Türkiye'nin bir kez daha Batı ülkelerinin güvenilir bir ortağı olduğu konusunda açıklamalar yapıldığını söyledi.

Toplantıda, geri kalan ve gelişen ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'nin salgın sırasındaki tutumu ve durumunun karşılaştırılmayacak kadar üstün seviyede olduğunun vurgulandığını kaydeden ekonomistler, Albayrak'ın "Bazı Batılı basın organlarının iddia ettiğinin aksine Türkiye dosttur, düşman değildir." ifadesini kullandığını belirtti.

Ekonomistler, küresel tedarik zincirine ilişkin Albayrak'ın şöyle konuştuğunu dile getirdi:

"Salgın sonrasında çıkan en önemli derslerden bir tanesi, tedarik zincirinde tek bir ülkeye bağlı olmak, bütün yumurtaları aynı sepete koymak çok büyük bir risk oluşturmakta. Salgın sonrasında Batılı ülkelerin tedarik zincirlerini çeşitlendireceklerini Doğu Asya'dan Doğu Avrupa ve Afrika'ya kaydıracaklarını düşünüyoruz. Türkiye, stratejik konumuyla dünyanın en önemli enerji kaynaklarına yakınlığı, rekabetçi iş gücü ve gelişmiş sanayisiyle bu değişimden en fazla yararlanacak ülkelerin başında gelecektir.

İmalat sektörümüz esnek, dinamik yapısıyla gelişmelere anında uyum sağlıyor. Türkiye imalat sanayi son derece esnek ve uyum sağlayabilen yapısını salgın süresinde kanıtlamıştır. Bir aydan kısa sürede salgın nedeniyle acil ihtiyaç haline gelen maske, solunum cihazı ve diğer sağlık ekipmanını yurt içine gerekli olanın ötesinde bir miktarda üretmeyi başarmıştır. Bu, önümüzdeki yıllarda doğrudan yabancı yatırımların üretim sektörüne gelecek olmasının göstergesidir."

"İç talepte ve ekonomik aktivitede çok hızlı bir iyileşme yaşanacak"

Ekonomistler, toplantıda salgın nedeniyle 2020 hedeflerini revize etmenin gündeme geleceğinin de konuşulduğunu söyledi.

Büyüme, işsizlik ve bütçe açığı hedeflerinin tutturulmasının salgın nedeniyle zorlaşmış olduğunun vurgulandığını bildiren ekonomistler, Berat Albayrak'ın şu ifadeleri kullandığını dile getirdi:

"Buna karşın enflasyon ve cari açık rakamları da YEP hedeflerinden daha iyi gerçekleşecektir. Salgın sonrasında da normalizasyon başladığı andan itibaren iç talepte ve ekonomik aktivitede çok hızlı bir iyileşme yaşanacağını öngörüyoruz. Bundan sonra hanehalkı ve iş dünyasının ihtiyaçları için atılacak adımlar dinamik olacak. Yeni paketlere ihtiyaç olup olmayacağı salgın sürecinin nasıl ilerlediğine bağlı olacak. Toz bulutu ortadan kalktıktan sonra bütçe açığımız benzer ülkelere oranla onların normal yıllarda karşılaştığı bütçe açığından bile çok daha düşük olacaktır. Göreceli performans ve borç seviyelerimiz daha da güçlü duruma gelecektir. Önceden aldığımız önlemler ve 2019 yılında iç ve dış borçlanmamızda izlediğimiz stratejiyle 2020 yılına çok yüksek bir likidite kalkanıyla girdik ve bu bizim zor piyasa koşullarında esnek hareket etmemizi sağladı. Nisan sonu itibarıyla Hazinenin nakit pozisyonu tarihi zirve olan 140 milyar TL seviyesinde. Enstrüman çeşitlendirmesi, uyguladığımız önemli bir strateji. TLREF endeksli tahviller, altın tahvilleri, TL-euro ve dolar cinsi sukuklar, geleneksel borçlanma araçlarına ek olarak kullandığımız enstrümanlar. Bunları yılın geri kalanında da uygun şekilde kullanmayı planlıyoruz. Dış borçlanmada 9 milyar dolarlık bir fonlama programının şu an itibarıyla yüzde 45'ini gerçekleştirmiş durumdayız. Dolayısıyla yılın geri kalanında çok rahat bir tabloyla karşı karşıyayız."

Berat Albayrak, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 10:10 Kaynak: AA


Son Dakika

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak 11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi         
00:51
Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi         
00:51
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar         
00:17
Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü Kenya'da 3 haftadır etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 194 kişi öldü         
00:10
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor         
00:05
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu         
00:04
Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor         
00:01
Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık Başarısız darbe girişimiyle ilgili kriz çıkaracak itiraf: Maduro'yu ABD'ye kaçıracaktık         
23:59
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum         
23:45
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti         
23:45
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu 3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu         
23:18
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı         
23:17
Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım         
22:48
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor         
22:45
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi         
22:36
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi         
22:30
Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı         
22:18
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu         
22:16
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı         
21:50
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan         
21:44
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı         
21:42
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım         
21:40
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı         
21:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı         
21:19
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi         
21:15
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor         
21:10
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı         
21:02
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16 bin 100 ailenin faturası ödendi         
20:55
Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı         
20:50
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 04:40:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]