Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: Üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: Üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: Üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız

6 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3'üncü çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti.

Bakan Albayrak: Üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3'üncü çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti. Yüzde 5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız" dedi.

Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüme göstermesine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3'üncü çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti. Dengelenme dönemi başarısı ile maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileri ile sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli görüyoruz. 4'üncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yüzde 5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız" ifadelerini kullandı.


Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:25 Kaynak: DHA
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