Bakan Albayrak: Üretim ve istihdamı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi tesislerinin kullandığı doğalgaza yapılan indirimi değerlendirerek, "Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi tesislerinin kullandığı doğalgaza yapılan indirimi değerlendirerek, "Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından BOTAŞ'ın sanayi tesislerinin kullandığı doğalgaza yaptığı indirime ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:19 Kaynak: DHA
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