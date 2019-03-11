Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, Üsküdar'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu - İstanbul

Bakan Albayrak, Üsküdar'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu - İstanbul

12 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Bakan Albayrak, Üsküdar'da Bulgurlu Caddesi ve Ünalan Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Ziyarete Albayrak'ın yanı sıra AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen de katıldı.
Sokaktaki vatandaşlarla sohbet eden Bakan Albayrak, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çekildi. Somalili bir gencin Bakan Albayrak'la fotoğraf çekilmek etmesi de dikkati çekti.

Bakan Albayrak, ayrıca ziyaret esnasında karşılaştığı çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti. Albayrak'ın esnaf ziyareti sırasında yaşlı bir vatandaş da hayır duasında bulundu.

Vatandaşlarla yakından ilgilenerek taleplerini dinleyen Bakan Albayrak, daha sonra Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde gençlerle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:33 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Üsküdar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi Emeklilik İçin Kritik Uyarı: Çıraklık Sigortası Emekliliğe Sayılsın

Telefonla Oynayan İETT Sürücüsü, Kazaya Neden Oldu! 1'i Ağır, 5 Yaralı Balık Tutmak İçin Çadır Kuran 5 Kişi, Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 20:45:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, Üsküdar'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu - İstanbul
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]