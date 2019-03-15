Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, Uzun Çarşı'yı Gezdi, Esnafın Taleplerini Dinledi

Bakan Albayrak, Uzun Çarşı'yı Gezdi, Esnafın Taleplerini Dinledi

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Uzun Çarşı'yı gezdi, esnafın taleplerini dinledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Uzun Çarşı'yı gezdi, esnafın taleplerini dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:44 Kaynak: AA

Nazilli, Berat Albayrak, Aydın, Güncel
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