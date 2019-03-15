Bakan Albayrak, Uzun Çarşı'yı Gezdi, Esnafın Taleplerini Dinledi
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Uzun Çarşı'yı gezdi, esnafın taleplerini dinledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Uzun Çarşı'yı gezdi, esnafın taleplerini dinledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:44 Kaynak: AA
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