Bakan Albayrak: "Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Albayrak: "Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST...

6 saat önce

Bakan Albayrak: "Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı.

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

1 milyon Türk aylık ortalama 500-700 milyon dolarlık kripto para işlemi yapıyor
Bakan Kurum'dan Manisa depremine ilişkin açıklama: Ağır hasarlı binalar için ödemeler pazartesi başlayacak Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı Bakan Albayrak: TL varlıklara yatırım yapanlar kazandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 20:34:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Albayrak: "Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]