Bakan Albayrak: "Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı."

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1 milyon Türk aylık ortalama 500-700 milyon dolarlık kripto para işlemi yapıyor