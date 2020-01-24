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Bakan Albayrak: "Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST...
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:08 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı."
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