Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret eden kişi, FETÖ'nün firari 'bölge imamı' çıktı - Son Dakika

Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret eden kişi, FETÖ'nün firari 'bölge imamı' çıktı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen sosyal medya hesaplarından birinin, 2017 yılında Konya'da görülen FETÖ çatı davasındaki firari sanıklardan örgütte 'bölge imamı' olarak görev yapmış Onur İnceoğlu'na (36) ait...

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen sosyal medya hesaplarından birinin, 2017 yılında Konya'da görülen FETÖ çatı davasındaki firari sanıklardan örgütte 'bölge imamı' olarak görev yapmış Onur İnceoğlu'na (36) ait olduğu ortaya çıktı. İnceoğlu hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önce Almanya'ya iade talebinde bulunacağı, bunun olmaması halinde ise kırmızı bülten talepnamesi düzenleyeceği öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4'üncü kez baba olmasının ardından, sosyal medya hesapları üzerinden Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma devam ediyor. Sosyal medya hesabından Albayrak ve ailesine hakaret içeren mesajlar paylaşan hesaplardan birinin FETÖ firarisine ait olduğu tespit edildi. Bakan Albayrak'ın paylaşımının altına hakaret içerikli yorum yapan Onur İnceoğlu'nun Konya'daki FETÖ'nün il yapılanmasında yargılanan firari bölge imamlarından olduğu belirlendi.

Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
'İKİ HATTINDA DA BYLOCK TESPİT EDİLDİ'

Onur İnceoğlu hakkında Konya'daki FETÖ çatı davasının iddianamesinde 'silahlı terör örgütü üyesi' olduğu ve FETÖ içinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü kaydedilirken, şüphelinin örgütün Konya il yapılanmasında oluşturulan sözde Selçuklu eyaletinde 'bölge imamlığı' yaptığı, örgüte finans sağladığı, örgütle ilgili faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmişti. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden yaklaşık bir ay sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan, ancak Almanya'ya kaçtığı tespit edilen şüphelinin kullandığı iki GSM hattında da örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' olduğu tespit edilmişti. İnceoğlu'nun 2017 yılında 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 527 sanığın yargılandığı ve 342'sinin hapis cezası aldığı FETÖ çatı davasında firari sanık olduğu belirlendi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Almanya'daki sanık hakkında önce iade talebinde bulunacağı, bu talebin karşılanmaması halinde ise 'kırmızı bülten' talepnamesi düzenleyeceği öğrenildi.

BAKAN SOYLU, FETÖ'CÜ HESAPLAR OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Albayrak ve yeni doğan çocuğuyla ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapanlarla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız" açıklamasında bulunmuştu.


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret eden kişi, FETÖ'nün firari 'bölge imamı' çıktı - Son Dakika

Son Dakika

18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:54 Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
10:53
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
10:08
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
09:47
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
09:20
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
23:46
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 19:10:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret eden kişi, FETÖ'nün firari 'bölge imamı' çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]