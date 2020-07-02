Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakaret eden kişi, FETÖ'nün firari 'bölge imamı' çıktı - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen sosyal medya hesaplarından birinin, 2017 yılında Konya'da görülen FETÖ çatı davasındaki firari sanıklardan örgütte 'bölge imamı' olarak görev yapmış Onur İnceoğlu'na (36) ait olduğu ortaya çıktı. İnceoğlu hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önce Almanya'ya iade talebinde bulunacağı, bunun olmaması halinde ise kırmızı bülten talepnamesi düzenleyeceği öğrenildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4'üncü kez baba olmasının ardından, sosyal medya hesapları üzerinden Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma devam ediyor. Sosyal medya hesabından Albayrak ve ailesine hakaret içeren mesajlar paylaşan hesaplardan birinin FETÖ firarisine ait olduğu tespit edildi. Bakan Albayrak'ın paylaşımının altına hakaret içerikli yorum yapan Onur İnceoğlu'nun Konya'daki FETÖ'nün il yapılanmasında yargılanan firari bölge imamlarından olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Albayrak ve yeni doğan çocuğuyla ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapanlarla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız" açıklamasında bulunmuştu.