Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma - Son Dakika

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle İstanbul 'da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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