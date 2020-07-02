Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma - Son Dakika

Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Bilgi İşlem Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Mehmet Fatih K. (26) ve Muammer K. (42) Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan İstanbul'da 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 7 şüphelinin gözaltına alındığı, yaşı küçük 1'inin Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği, gözaltına alınan 4 şüpheli de dün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olaya ilişkin 1 kişinin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Berat Albayrak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:50 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma - Son Dakika

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