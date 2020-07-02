Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma - Son Dakika

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, paylaşımları nedeniyle pişman olduklarını, Bakan Albayrak ve eşinden özür dilediklerini söyledikleri öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Bilgi İşlem Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Mehmet Fatih K. (26) ve Muammer K. (42) Çağlayan Adliyesi 'ne getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini, sosyal medya üzerinden hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle İstanbul 'da gözaltına alınarak adliye getirilen 2 kişiden 1'i tutuklama, 1'i adli kontrol şartlarının uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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