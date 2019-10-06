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Bakan Albayrak ve Bilal Erdoğan'ın çocukları ok attı

24 dakika önce

4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında çocuklar için düzenlenen "Ok Savaşları"na Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın oğulları da katıldı.

Bakan Albayrak ve Bilal Erdoğan'ın çocukları ok attı, System.String[]

4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında çocuklar için düzenlenen "Ok Savaşları"na Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın oğulları da katıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin son gününde "Ok Savaşları"nda Bakan Albayrak ile Bilal Erdoğan'ın çocukları birlikte mücadele etti.

Albayrak'ın oğlu Ahmet Akif Albayrak ile Erdoğan'ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan Okçular Vakfı tarafından oluşturulan alanda yarım saate yakın ok attı. Aynı takımda olan Ömer Tayyip ve Ahmet Akif, diğer iki ekip arkadaşıyla rakiplerini 15-9 mağlup etti.

Bilal Erdoğan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:44 Kaynak: AA
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