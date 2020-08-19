Bakan Albayrak ve Dönmez, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu
Bakan Albayrak ve Dönmez, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştuHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu.
Bakan Albayrak ve Dönmez, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 17:23
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Bakan Albayrak ve Dönmez, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu - Son Dakika
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