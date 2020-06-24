Bakan Albayrak: Verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerine yansıdı - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verilen desteklerin, sektörel güven endekslerine de yansıdığını duyurdu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette yüzde 8.5, perakendede yüzde 9.3 ve inşaatta yüzde 33.1 arttı. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor" ifadesini kullandı.

ANKARA,