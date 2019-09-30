Bakan Albayrak: "Vergi reformuyla adaleti sağlayacak adımlar atacağız."
1 saat önce
Bakan Albayrak: "Vergi reformuyla adaleti sağlayacak adımlar atacağız."
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:30 Kaynak: İHA
Bakan Albayrak: "Vergi reformuyla adaleti sağlayacak adımlar atacağız." - ANKARA
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