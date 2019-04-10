Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Verilecek Desteklerle 47 Milyon Olan Küçükbaş Hayvan Varlığımız 4 Yıl İçinde 100...

Bakan Albayrak: "Verilecek Desteklerle 47 Milyon Olan Küçükbaş Hayvan Varlığımız 4 Yıl İçinde 100...

1 saat önce

Bakan Albayrak: "Verilecek desteklerle 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımız 4 yıl içinde 100 milyona yükseltilecektir.

Bakan Albayrak:
Bakan Albayrak: "Verilecek desteklerle 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımız 4 yıl içinde 100 milyona yükseltilecektir."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:47 Kaynak: AA
Ekonomi
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