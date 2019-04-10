Bakan Albayrak: "Verilecek Desteklerle 47 Milyon Olan Küçükbaş Hayvan Varlığımız 4 Yıl İçinde 100...

Bakan Albayrak: "Verilecek desteklerle 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımız 4 yıl içinde 100 milyona yükseltilecektir."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi