Bakan Albayrak: "Verilecek Desteklerle 47 Milyon Olan Küçükbaş Hayvan Varlığımız 4 Yıl İçinde 100...
1 saat önce
Bakan Albayrak: "Verilecek desteklerle 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımız 4 yıl içinde 100 milyona yükseltilecektir.
Bakan Albayrak: "Verilecek desteklerle 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımız 4 yıl içinde 100 milyona yükseltilecektir."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:47 Kaynak: AA
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