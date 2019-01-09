Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Yarın Kobi'lerimiz İçin, Özellikle Bankalar Birliğimiz ile 12 Bankamızın...

Bakan Albayrak: "Yarın Kobi'lerimiz İçin, Özellikle Bankalar Birliğimiz ile 12 Bankamızın...

40 dakika önce

Bakan Albayrak: "Yarın KOBİ'lerimiz için, özellikle Bankalar Birliğimiz ile 12 bankamızın katılımıyla çok önemli bir kredi paketini açıklayacağız."

Bakan Albayrak:
Bakan Albayrak: "Yarın KOBİ'lerimiz için, özellikle Bankalar Birliğimiz ile 12 bankamızın katılımıyla çok önemli bir kredi paketini açıklayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:23 Kaynak: AA

Ekonomi
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Kredi Kartı Borçlularına Büyük Kolaylık! 10 Bin TL'lik Borçta 10 Bin TL Tasarruf Edilecek Bakan Albayrak: Yarın KOBİ'ler İçin Çok Önemli Bir Kredi Paketi Açıklayacağız

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