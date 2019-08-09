Bakan Albayrak;"Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de...
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Bakan Albayrak;"Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:36 Kaynak: İHA
Bakan Albayrak;"Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti
iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik." - ANKARA
Son dakika! Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez cari fazla verdik Süper Loto 25 milyon lira devretti Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu Uyuşturucu kartellerinin savaşı sonrası parçalanmış 19 ceset bulundu