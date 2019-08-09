Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak;"Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de...
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Bakan Albayrak;"Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de...

35 dakika önce

Bakan Albayrak;"Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık.

Bakan Albayrak;
Bakan Albayrak;"Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik." - ANKARA
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:36 Kaynak: İHA
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Son dakika! Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez cari fazla verdik
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