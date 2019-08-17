Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, yaylada oğlu ve babasıyla enerji depoluyor
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Albayrak, yaylada oğlu ve babasıyla enerji depoluyor

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, memleketi Trabzon'da babası ve oğlu ile birlikte yaylada enerji depoluyor.

Bakan Albayrak, yaylada oğlu ve babasıyla enerji depoluyor, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, memleketi Trabzon'da babası ve oğlu ile birlikte yaylada enerji depoluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, memleketi Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki Parma Yaylası'nda dinleniyor. Babası Sadık Albayrak ve oğlu Ahmet Akif Albayrak ile yaylaya çıkarak çimlerin üzerine oturan Bakan Albayrak bu fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Üç nesil Albayraklar, yaylada enerji depoluyor" notuyla paylaştı. Kısa sürede ilgi gören fotoğrafta Bakan Albayrak'ın oğlu Ahmet Akif Albayrak'ın Trabzonspor keşan figürlü yeni formasını giymesi dikkat çekti.
(İHA)
Berat Albayrak, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu
İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da yağmur hayatı felç etti: Yollar su altında kaldı Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 14:43:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak, yaylada oğlu ve babasıyla enerji depoluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]