Bakan Albayrak, yaylada oğlu ve babasıyla enerji depoluyor
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, memleketi Trabzon'da babası ve oğlu ile birlikte yaylada enerji depoluyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:35 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, memleketi Trabzon
'da babası ve oğlu ile birlikte yaylada enerji depoluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, memleketi Trabzon'un Dernekpazarı
ilçesindeki Parma
Yaylası'nda dinleniyor. Babası Sadık Albayrak
ve oğlu Ahmet Akif Albayrak ile yaylaya çıkarak çimlerin üzerine oturan Bakan Albayrak bu fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Üç nesil Albayraklar, yaylada enerji depoluyor" notuyla paylaştı. Kısa sürede ilgi gören fotoğrafta Bakan Albayrak'ın oğlu Ahmet Akif Albayrak'ın Trabzonspor
keşan figürlü yeni formasını giymesi dikkat çekti.
(İHA)
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