Bakan Albayrak: "Yeni Bir Vergi Mimarisi Oluşturulacak" (Son)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "yeni bir vergi mimarisi oluşturulacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "yeni bir vergi mimarisi oluşturulacak. Bu çerçevede istisna ve muafiyatler azaltılacak. Kurumlar vergisi kademeli olarak düşürülecek" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir diğer adımın ise bütçe disiplininde atılacağını söyledi. Bakan Albayrak, sıkı maliye politikasının en temel politikaların başında geldiğini vurgulayarak, "YEP'te 76 milyar TL'lik tasarrufu ve gelir artırıcı önlemleri devreye alacağımızı ifade etmiştik. Şuana kadar 2019 bütçesinde bu rakamın 44 milyar TL'lik kısmını uygulamaya aldık. Bütçe hedeflerini tutturacak tasarruf adımlarımız devam edecek" dedi.



Vergi Dönüşümü



Albayrak, yüksek gelir gruplarının daha adil vergilendirilmesini sağlayacak, enflasyona etkisinin minimum olacak bazı adımlar atılacağını kaydederek, "2019 yılı içinde hayata geçireceğimiz en önemli reformlardan biri de Vergi Dönüşümü olacak. Vergi Konseyi gibi toplumun tüm kesimlerini içinde çok kapsamlı bir ekiple bu reformun çalışmaları devam ediyor" dedi.



Yeni Vergi Mimarisi



Bakan Albayrak Vergi Dönüşümü reformunun temel detaylarını verdi. Buna göre yeni bir vergi mimarisi oluşturulacak. Bu çerçevede istisna ve muafiyatler azaltılacak. Kurumlar vergisi kademeli olarak düşürülecek.



Gelire göre artan vergilendirme daha etkin hale getirilecek.



Beyanname yaygınlaştırılarak gelir artışlarının sağlayacağı potansiyel ile dolaylı vergiler azaltılıp dolaysız vergileri artırarak verginin daha da fazla tabana yayılması sağlanacak.



Turizm Master Planı



"Turizm Master Planı ile 4 yıl içerisinde 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefi gerçekleştirilecek" diyen Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın reformları gerçekleştirirken diğer bakanlıklar ve kurumlarla farklı stratejik dönüşümleri de eş zamanlı gerçekleştireceklerini söyledi.



"Yargı Reformu'nun vizyonu, 'güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi' olacak"



Bakan Albayrak, bir diğer reform alanının "Yargı Reformu" olduğunu, kapsamlı bir katılımla hazırlanan bu reform paketinin "Yargı Reformu Strateji Belgesi" ile Adalet Bakanlığı tarafından yakın bir süreçte kamuoyu ile paylaşılacağını söyleyerek, ekonomik refahın sağlanması ve toplumsal tabana yayılmasında hukuk ve ekonominin birbirini tamamlayan iki önemli çalışma alanı olduğunu kaydetti.



Albayrak, "Güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmayla, adil ve etkin işleyen bir hukuk sistemi arasındaki ilişki açıktır. Uzun vadeli yatırımlar, öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiğine yakından bağlıdır. Yargı sisteminin kalitesi, hızı, ihtiyaçlara cevap verme kapasitesi yatırım ortamını geliştirmenin temel şartları arasındadır. Bugüne kadar, ülkemize üretim ve istihdam katkısı sunan, piyasa kural ve koşullarında faaliyet yürüten her yatırımcıya desteğimizi sunmaktan geri durmadık.



Yatırımcının, hukuki güvence ve istikrar beklentisini, mümkün olan en yüksek seviyede karşıladık. Hukukun kolaylaştırıcı, teşvik edici ve güvence verici imkanlarını geliştirme irademizi koruduk. Bu iradenin bir tezahürü olarak Adalet Bakanlığımız da yargı alanında önemli reformlara imza attı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin güncellenmesi çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda Adalet Bakanımız tarafından bu yıl içerisinde paylaşılacak."



Lojistik Master Planı



Bakan Albayrak, diğer bir reform alanının 'Lojistik Master Planı' olduğunu açıklayarak şu bilgileri verdi: "Taşımacılıkla ilgili tüm hizmetlerin tek bir merkezden ve etkin bir şekilde verildiği ve birden fazla taşımacılık moduna erişim imkanı sağlayacak lojistik merkez planlaması sayesinde, taşıma modları arasındaki tüm bu rekabetin artırılması başta olmak üzere, mevcut lojistik alt yapısının karayolu, denizyolu ve havayolu eksenlerinde etkin bir şekilde incelenmesi, lojistik ihtiyaçların belirlenmesi, rekabet ve güvenliği esas alarak stratejik önceliklerin saptanması, belirlenen ihtiyaçlar ve önceliklere göre kamu lojistik varlıkları arasındaki potansiyel sinerjilerin ortaya çıkartılarak etkin bir model mimarisinin oluşturulması, planlanan hedeflerin gerçekleştirilmesi için yerli ve yabancı tüm paydaşlara kazan-kazan modeline dönük iş birliklerinin gerçekleştirilmesi kurumsal ve uluslararası kamusal iş birlikleri ile hayata geçirilecektir."



İhracat Master Planı



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir diğer adımın, "İhracat Master Planı" hakkında da şunları söyledi: "Ağustos ayında açıklanacak bu plan ile katma değeri yüksek ürün ihracatının arttırılması amacıyla, etki analizleri yapılarak ihracatta devlet yardımlarını yeniden düzenlemek, hedef ürün ve pazarlara odaklanmış bir bakış açısıyla, birim ihraç fiyatlarının yükseltilmesini sağlayacak."



Albayrak, İstihdam Bazlı Eğitim Planlaması reformundan da bahsederek, kurumlardaki eğitim ve istihdam verileri entegre edilerek, eğitim programı ve meslek bazında arz talep dengesi oluşturulacağını, böylece eğitim ve istihdamın uzun vadeli perspektifle planlanacağını söyledi.



PISA 2021 uygulamasında ortaokullar lehine farkın yüzde 20, bölgeler arası farkın yüzde 10 azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayan Albayrak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu programı Eylül ayında açıklayacağı bilgisini verdi.



Bakan Berat Albayrak, hayata geçirmeyi hedefledikleri reform paketinin ve yeniliklerin ülkeye, millete ve ekonomiye hayırlı olması temennisinde bulunarak açıklamalarını sonlandırdı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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