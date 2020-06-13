Bakan Albayrak: Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz - Son Dakika

Bakan Albayrak: Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikalarını daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicilere daha çok destek vereceklerini açıkladı.