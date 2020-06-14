Bakan Albayrak Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz - Son Dakika

Bakan Albayrak Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz

Bakan Albayrak: Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikalarını daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicilere daha çok destek vereceklerini açıkladı.

Bakan Albayrak Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz, System.String[]


Bakan Albayrak: Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikalarını daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicilere daha çok destek vereceklerini açıkladı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak, İhracat, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 12:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Albayrak Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz - Son Dakika

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