Bakan Albayrak Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz
Bakan Albayrak: Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikalarını daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicilere daha çok destek vereceklerini açıkladı.
Bakan Albayrak: Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikalarını daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicilere daha çok destek vereceklerini açıkladı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 12:02 Kaynak: DHA
Son Dakika › Politika › Bakan Albayrak Yeni dönemde sanayicimize daha çok destek vereceğiz - Son Dakika
Son Dakika HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı ABD'de polisler, aracında uyuyan bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk mevcut Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu 2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi