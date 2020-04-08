Bakan Albayrak: Yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yer almak için çok daha fazla çalışacağız - Son Dakika

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Bakan Albayrak: Yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yer almak için çok daha fazla çalışacağız
12 dakika önce
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yer almak için çok daha fazla çalışacaklarını bildirdi.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yer almak için çok daha fazla çalışacaklarını bildirdi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:13 Kaynak: DHA
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