Bakan Albayrak, 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıklıyor
1 saat önce
Ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası niteliği taşıyan 'Yeni Ekonomi Programı' açıklanıyor.
Ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası niteliği taşıyan 'Yeni Ekonomi Programı' açıklanıyor...
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:06
Bakan Albayrak ekonomide 3 yıllık yol haritasını açıkladı Selman: İran'ı engellemek için gerekli adımlar atılmazsa petrol fiyatları görülmemiş seviyelere çıkar Altın haftaya düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum