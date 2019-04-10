Bakan Albayrak: "Yeni Vergi Mimarimizde İstisna ve Muafiyetleri Azaltacağız. Kurumlar Vergisi'ni...

Bakan Albayrak: "Yeni Vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız. Kurumlar Vergisi'ni kademeli olarak düşüreceğiz."

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