Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Yeni Vergi Mimarimizde İstisna ve Muafiyetleri Azaltacağız. Kurumlar Vergisi'ni...

Bakan Albayrak: "Yeni Vergi Mimarimizde İstisna ve Muafiyetleri Azaltacağız. Kurumlar Vergisi'ni...

2 saat önce

Bakan Albayrak: "Yeni Vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız. Kurumlar Vergisi'ni kademeli olarak düşüreceğiz.

Bakan Albayrak:
Bakan Albayrak: "Yeni Vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız. Kurumlar Vergisi'ni kademeli olarak düşüreceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:31 Kaynak: AA
Ekonomi
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