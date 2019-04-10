Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Yeni Yasal Çerçeve, Yeniden Yapılandırma ve Alacak Tahsil Süreçlerini...

Bakan Albayrak: "Yeni Yasal Çerçeve, Yeniden Yapılandırma ve Alacak Tahsil Süreçlerini...

1 saat önce

Bakan Albayrak: "Yeni yasal çerçeve, yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerini hızlandıracak, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak.

Bakan Albayrak:
Bakan Albayrak: "Yeni yasal çerçeve, yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerini hızlandıracak, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:18 Kaynak: AA
Ekonomi
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