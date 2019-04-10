Bakan Albayrak: "Yeni Yasal Çerçeve, Yeniden Yapılandırma ve Alacak Tahsil Süreçlerini...
1 saat önce
Bakan Albayrak: "Yeni yasal çerçeve, yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerini hızlandıracak, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak.
Bakan Albayrak: "Yeni yasal çerçeve, yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerini hızlandıracak, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:18 Kaynak: AA
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