Bakan Albayrak: "Yep'te 2018 Sonu Bütçe Açığını 72,1 Milyar Lira Öngörmüştük. Bütçe Açığı Hedefle...

Bakan Albayrak: "YEP'te 2018 sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira öngörmüştük. Bütçe açığı hedefle uyumlu olarak 72,6 milyar lira oldu.

Bakan Albayrak: "YEP'te 2018 sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira öngörmüştük. Bütçe açığı hedefle uyumlu olarak 72,6 milyar lira oldu."

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