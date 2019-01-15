Bakan Albayrak: "Yep'te 2018 Sonu Bütçe Açığını 72,1 Milyar Lira Öngörmüştük. Bütçe Açığı Hedefle...
59 dakika önce
Bakan Albayrak: "YEP'te 2018 sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira öngörmüştük. Bütçe açığı hedefle uyumlu olarak 72,6 milyar lira oldu.
Bakan Albayrak: "YEP'te 2018 sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira öngörmüştük. Bütçe açığı hedefle uyumlu olarak 72,6 milyar lira oldu."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:03 Kaynak: AA
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