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Bakan Albayrak: "Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık.
6 saat önce
Bakan Albayrak: "Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:18 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: "Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz."
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