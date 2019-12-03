Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık.
Son Dakika Güncel Bakan Albayrak: 'Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. - Son Dakika

Bakan Albayrak: "Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık.

6 saat önce

Bakan Albayrak: "Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık.

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Yılbaşından bu yana tüketici enflasyonunda 10 puana yakın düşüş yakaladık. Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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