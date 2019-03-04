Bakan Albayrak: "Yılı Yep'teki Hedeflerimizden Daha İyi Performansla Kapatacağımıza, Tek Haneli...
52 dakika önce
Bakan Albayrak: "Yılı YEP'teki hedeflerimizden daha iyi performansla kapatacağımıza, tek haneli enflasyona daha kısa sürede ulaşacağımıza inancım tam"
Bakan Albayrak: "Yılı YEP'teki hedeflerimizden daha iyi performansla kapatacağımıza, tek haneli enflasyona daha kısa sürede ulaşacağımıza inancım tam"
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:17 Kaynak: AA
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