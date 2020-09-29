Bakan Albayrak: "Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini...
Bakan Albayrak: "Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz.
Bakan Albayrak: "Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz."
Bakan, Ekonomi, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:19 - Kaynak: AA
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