Bakan Albayrak: "Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini... - Son Dakika

Bakan Albayrak: "Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini...

Bakan Albayrak: "Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Bakan Albayrak:

Bakan Albayrak: "Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz."

Bakan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Albayrak: 'Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini... - Son Dakika Ekonomi

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