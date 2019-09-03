Son Dakika Haberleri: Bakan albayrak: yılsonu hedeflerimizi yakalayacağız
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Bakan albayrak: yılsonu hedeflerimizi yakalayacağız

56 dakika önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile tüm alanlarda yılsonu hedeflerimizi yakalayacağız" dedi.

Bakan albayrak: yılsonu hedeflerimizi yakalayacağız, System.String[]
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile tüm alanlarda yılsonu hedeflerimizi yakalayacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız" ifadelerini kullandı.


Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:47 Kaynak: DHA
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