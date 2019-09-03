Son Dakika Haberleri: Bakan albayrak: yılsonu hedeflerimizi yakalayacağız
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Bakan albayrak: yılsonu hedeflerimizi yakalayacağız

50 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile tüm alanlarda yılsonu hedeflerimizi yakalayacağız" dedi.

Bakan albayrak: yılsonu hedeflerimizi yakalayacağız, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile tüm alanlarda yılsonu hedeflerimizi yakalayacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


Berat Albayrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:52 Kaynak: DHA
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Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız
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