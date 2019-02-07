Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Ziraat Bankası Seracılıkta Yüksek Kapasite Verim Sağlayacak Bir Programı Yarın...

Bakan Albayrak: "Ziraat Bankası Seracılıkta Yüksek Kapasite Verim Sağlayacak Bir Programı Yarın...

12 dakika önce

Bakan Albayrak: "Ziraat Bankası seracılıkta yüksek kapasite verim sağlayacak bir programı yarın açıklayacak.

Bakan Albayrak:
Bakan Albayrak: "Ziraat Bankası seracılıkta yüksek kapasite verim sağlayacak bir programı yarın açıklayacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:16 Kaynak: AA

Ziraat Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan ABD'ye Sert Venezuela Uyarısı: Askeri Müdahalenin Çok Yıkıcı Sonuçları Olur Son Dakika! Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız

Son Dakika! Bakan Kurum: Göçük Altından Sesler Alıyoruz Erdoğan Sinyali Vermişti, Sebze ve Meyve Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:28:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Albayrak: "Ziraat Bankası Seracılıkta Yüksek Kapasite Verim Sağlayacak Bir Programı Yarın...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]