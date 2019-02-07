Bakan Albayrak: "Ziraat Bankası Seracılıkta Yüksek Kapasite Verim Sağlayacak Bir Programı Yarın...
12 dakika önce
Bakan Albayrak: "Ziraat Bankası seracılıkta yüksek kapasite verim sağlayacak bir programı yarın açıklayacak.
Bakan Albayrak: "Ziraat Bankası seracılıkta yüksek kapasite verim sağlayacak bir programı yarın açıklayacak."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:16 Kaynak: AA
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