Bakan Aydın Maruf, Elazığ TSO Başkanı Arslan'la bir araya geldi

İlerleyen süreçte daha faydalı ve olumlu çalışmalar yapacaklarını belirten Irak Türkmen Cephesi Devlet Bakanı Aydın Maruf,"Hem Erbil- Ankara arasındaki ilişkiler hem de Bağdat-Ankara arasındaki idari, siyasi, diplomatik ilişkilerimiz son derece güzel. Ekonomik kalkınma için bu ilişkiler büyük bir katkı sağlamaktadır"dedi.



Irak Türkmen Cephesi Devlet Bakanı Aydın Maruf, Elazığ TSO Meclis Üyesi Ali Şekerlisoy' un daveti üzerine kente geldi. Çeşitli temaslarda bulunan Bakan Maruf, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan'lada bir araya geldi.



Ziyarette konuşan Başkan Arslan," Irak, gerek tarihi, kültürel ve gerekse ticari olarak çok önemli. yıllardır sürdürdüğümüz ticari ilişkilerimiz yanı sıra orada beşeri ilişkilerimizi de hep önemsedik. Odamızda bakanımızı ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Yıllardır bizler Irak' taki muhataplarımızla ticari ilişkilerimizi yürütürken, bir yandan da beşeri ilişkilerimizi en yüksek derecede tutmaya çalıştık. Bakanımızın bölgesine defaten ziyaretlerde bulundum orada ticari ve beşeri münasebetler inşa ettik ve bunlar da her geçen gün giderek arttı. Bu coğrafya kendi içinde çok ciddi zenginlikler barındırmakta, gerek kültürel gerek tarihi birikimi gerekse ticari potansiyeli ile birlikte çok ciddi değerler barındırmaktadır. Bize düşen de bu değerlerin üzerine daha güzel yaklaşımlarla katma değer ve ticari kazanımlar takmaktır"diye konuştu.



Bakan Maruf;"Irak halkının Türkiye' ye ve desteğine çok ihtiyacı var"



İlerleyen süreçte daha faydalı olumlu çalışmalar yapacaklarını aktaran Irak Türkmen Cephesi Devlet Bakanı Aydın Maruf ise" Ticaret çalışması önemli. Hem Erbil-Ankara arasındaki, hem de Bağdat-Ankara arasındaki idari, siyasi, diplomatik ilişkilerimiz son derece güzel, Ekonomik kalkınma için bu ilişkiler büyük bir katkı sağlamaktadır. O yüzden Ticaret Odası Başkanımız ve üyelerinin buradaki kardeşlerimizin ziyaretleri bizi çok mutlu eder ve kendilerini Irak' ta ağırlamak isteriz. Gerçekten bugün Irak halkının Türkiye' ye ve desteğine çok ihtiyacı var, Türkiye geçmişte nasıl Musul Kerkük halkına sahip çıkmışsa bugünde sahip çıkacaktır"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ