Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıkladığı yasa dışı bahisçilere yapılan operasyon için teşekkür etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanlığının yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik İzmir merkezli 10 ilde düzenlediği "Sibergöz-7" operasyonu için polis teşkilatına teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Sibergöz-7" operasyonunda 52 şüphelinin yakalandığını bildirmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Bak, Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayarak "yasa dışı bahis çetelerine göz açtırılmayacağını" vurguladı.
Bakan Bak, mesajında "Alın teriyle ıslanmış Türk sporunu çirkin emellerine alet etmek isteyen yasa dışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız! Tüm polis teşkilatımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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