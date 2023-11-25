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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıkladığı yasa dışı bahisçilere yapılan operasyon için teşekkür etti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıkladığı yasa dışı bahisçilere yapılan operasyon için teşekkür etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı operasyonla ilgili olarak polis teşkilatına teşekkür ederken, yasa dışı bahis çetelerine göz açtırmayacaklarını belirtti.

25.11.2023 - 11:33,  Güncelleme: 13:51
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanlığının yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik İzmir merkezli 10 ilde düzenlediği "Sibergöz-7" operasyonu için polis teşkilatına teşekkür etti.

"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Sibergöz-7" operasyonunda 52 şüphelinin yakalandığını bildirmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Bak, Yerlikaya'nın paylaşımını alıntılayarak "yasa dışı bahis çetelerine göz açtırılmayacağını" vurguladı.

"TÜM POLİS TEŞKİLATIMIZA EMEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bakan Bak, mesajında "Alın teriyle ıslanmış Türk sporunu çirkin emellerine alet etmek isteyen yasa dışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız! Tüm polis teşkilatımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan yasa dışı bahisçilere yapılan 'Sibergöz-7' operasyonu için teşekkür: Göz açtırmayacağız
Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, İçişleri Bakanı, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıkladığı yasa dışı bahisçilere yapılan operasyon için teşekkür etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıkladığı yasa dışı bahisçilere yapılan operasyon için teşekkür etti - Son Dakika
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