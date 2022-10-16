Bakan Bekir Bozdağ, maden şehidinin başında Kur'an-ı Kerim okudu - Son Dakika
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Bakan Bekir Bozdağ, maden şehidinin başında Kur'an-ı Kerim okudu

16.10.2022 16:06

Bakan Bekir Bozdağ, maden şehidinin başında Kur'an-ı Kerim okudu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'ın Epçiler köyündeki cenaze törenine katıldığı 25 yaşındaki Berkay Kesim'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Bakan Bekir Bozdağ, maden şehidinin başında Kur'an-ı Kerim okudu

BARTIN - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'ın Epçiler köyündeki cenaze törenine katıldığı 25 yaşındaki Berkay Kesim'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu.

TTK'ya ait Amasra maden ocağında meydana gelen patlama sonrası şehit düşen 25 yaşındaki Berkay Kesim'in cenazesi Epçiler köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine katıldıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere mezarı başına getirilen Kesim için dualar edildi. Cenazenin defnedilmesi sonrasında Kur'an-ı Kerim okundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bir müddet Kur'an-ı Kerim okudu. Yapılan duaların ardından aileye taziyede bulunan Bozdağ, 30 yaşında şehit düşen Ali Doğru'nun Fırıncılar köyündeki ailesini ziyaret etti. Burada aileyle görüşen Bakan Bozdağ, baş sağlığı diledikten sonra Ankara'ya hareket etti.

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Kaynak: İHA

Bekir Bozdağ, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bekir Bozdağ, maden şehidinin başında Kur'an-ı Kerim okudu - Son Dakika

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