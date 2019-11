Bakan Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün itibarıyla 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi. 11 Kasım'da bir değil, 2 dünya rekoru kıracağız. Cumhurbaşkanımız bundan sonra her yıl 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan etti" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan ve 11 Kasım gerçekleştirilecek olan "Geleceğe Nefes" seferberliği hakkında basın toplantısı düzenledi.



Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma hedefindeki projede gelinen noktayı anlatan Bakan Pakdemirli, "Geleceğe Nefes seferberliğine inanılmaz talep geldi. Bir günde 3 milyon dikebilir miyiz diye başladık, 11 milyon fidana ulaşmak için yola çıktık. 11.11 tarihinde saat 11.11'de gerçekleştirilecek etkinliğimizde önemli olan toplumsal katılımı almaktı. Kampanyaya inanılmaz bir ilgi ve talep oldu. Milletimizin her bireyine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız bundan sonra her yıl 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan etti, teşekkür ediyoruz. Etkinlik çerçevesinde 81 ilde 3 saatte 2 bin 23 lokasyonda fidan dikeceğiz. Millet, kampanyamızı sahiplendi. O kadar yoğun talep oldu. 11 milyon fidanı sahiplendirmek üzere yola çıktık. Bugün itibarıyla 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi. 11'inde 11 milyon fidan dikeceğiz, akabinde de sahiplenilen fidanları kasım ayı içinde dikeceğiz. 9 milyonu aşkın birey bireysel sertifika aldı. Fidan dikmeyi memleket meselesi haline getirdikleri için milletimize teşekkürler. 11 Kasım'da bir değil, 2 dünya rekoru kıracağız" dedi.



"Site ulaşılamaz hale geldi, bir an sitemiz hacklendi sandık"



Bakan Pakdemirli konuşmasını şöyle sürdürdü:



"11 Milyon fidanı dikerken vatandaşlarımızda cep telefonları ile bunların fotoğraflarını bizlere iletecekler. Bunları yaparken de dünyanın en büyük online dijital fotoğraf albümüne sahip olmuş olacağız. Bu fotoğrafları da Guinness'e de tescil ettireceğiz. Herkesi sahalarda görmek istiyoruz. Herkese sen de geleceğe nefes ol diyoruz. "gelecegenefes.com diye bir site açtık. Çok kısa bir zaman içerisinde site ulaşılamaz hale geldi. Bir an sitemiz hacklendi dedik. Sonrasında anladık ki o kadar yoğunluk var ki site kaldırmadı. İnanılmaz bir teveccüh oldu sitemize ve 11 milyon fidanı sahiplendirmek üzere yola çıktık. Hedefimiz de 11 Kasım'a birkaç gün kala 11 milyonu sahiplendirmekti. Bugün itibariyle 13 milyona ulaştık. 11 milyonda da kesmedik. 9 milyonu aşkın kişi, bireysel sertifika aldı ama 13 milyonu aşkın sahiplenme var. Dünyaya örnek olacak bir bilinçlenme kampanyası oldu. Kampanyamızın hemen ardında bu ve buna benzer kampanyaların başlatıldığını görmek son derece mutlu ediyor. Çünkü Türkiye önemli bir konuda öncü olmuş oldu. Gönülden destek verdiniz, kanaat önderlerimize, sanatçılarımıza, sporcularımıza teşekkür ediyorum. Ama öncelikle milletimizin her bir bireyine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Marifette iltifata tabi. Türkiye'nin geleceği için atacağımız her adım için arkamızda kenetlenecek halkımız ve milletimiz var."



"Dikimde kullanılacak fidanların maliyeti 2 lira"



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Pakdemirli, "Dikimde kullanılacak fidanların maliyeti 2 lira. Dikim maliyeti ve diğerleri ile kabaca 3 lira diyebiliriz. 13 milyonla da çarptığımız zaman 35 milyon gibi bir rakam çıkıyor. Hepsi yerli ve milli kaynaklardan tedarik ediliyor. Hepsi de Orman Genel Müdürlüğü'nün kendi fidanlıklarından temin ediliyor. Dışarıdan alınan bir fidan yok. İhtiyaç olursa dışarıdan alırız ama şu an için bir ihtiyaç yok" diye yanıt verdi. - İSTANBUL