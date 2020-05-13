Bakan Bekir Pakdemirli AK Parti AR-GE Başkanlığının konuğu oldu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Bekir Pakdemirli AK Parti AR-GE Başkanlığının konuğu oldu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Bakan Bekir Pakdemirli AK Parti AR-GE Başkanlığının konuğu oldu Açıklaması

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle birlikte pek çok insanın tarım sektörünün içinde yer almak istediğini belirterek, "Biz de bu işe girecek olanlar için projeler geliştiriyoruz.

Bakan Bekir Pakdemirli AK Parti AR-GE Başkanlığının konuğu oldu Açıklaması, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle birlikte pek çok insanın tarım sektörünün içinde yer almak istediğini belirterek, "Biz de bu işe girecek olanlar için projeler geliştiriyoruz. Tarımla ilgilenen gençler il müdürlüklerimize giderek oradan bilgi alabilir." dedi.

Pakdemirli, AK Parti AR-GE Başkanlığınca düzenlenen "Kütüphane Sohbetleri" programına konuk oldu.

Yürüttükleri çalışmalarla gıda zincirini A'dan Z'ye planladıklarını dile getiren Pakdemirli, bu zincirde zaman zaman verimsizlikler yaşandığını söyledi.

Pakdemirli, Kovid-19 sürecine girilirken kimi tarım ürünlerinde hasat, kiminde ise ekim döneminin yaşanmasına karşın hiçbir problemle karşılaşılmadığına işaret ederek, bu süreçte tohum desteği, borç ertelemesi ve alım garantisi verilmesi gibi adımlar attıklarını ifade etti.

Sahayı, ürünün tarladan sonraki süreçlerini, ithalat ve ihracat dengelerini çok yakından takip ettiklerini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Pandemiyle tarımın içinde olmayan birçok insan, bu sektörün içinde yer almak istiyor. Biz de bu işe girecek olanlar için projeler geliştiriyoruz. Tarım işi aslında çok karlı. Badem ya da ceviz dikince kendini 6 yılda amorti ediyor. Ancak bu bilinmiyor. Herkes şehirlerde kurulan hayatın sentetik bir hayat olduğunu anladı. Pandemi durumunda ertelenmesi mümkün olmayan 2 ihtiyaç, sağlık ve gıdadır. Bu anlamda ciddi geri dönüşler alıyoruz. Tarımla ilgilenen gençler il müdürlüklerimize giderek oradan bilgi alabilir."

Pakdemirli, pandemi sürecinde yurt dışındaki marketlerde iğne dahi bulunamazken Türkiye'de rafların hiç boşalmadığına dikkati çekerek, "Bu süreçte perakende, gıda ve nakliye sektörleri de iyi çalıştı. İhracatımızın tek arttığı konu gıdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrikli traktör çalışmaları

Dijital Tarım Pazarı ile Tarım ve Orman Akademisi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Pakdemirli, "Bakanlığımız elektrikli traktör çalışmalarını da yürütüyor. Günü 10-20 liralık şarjla geçiriyor, 200-250 liralık mazotla değil. Prototipten sonra şu anda fabrika kurulma aşamasında. Marmara Bölgesi'nde kurulacak fabrika bu senenin sonuna kalmadan üretime başlar." diye konuştu.

Ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, Türkiye'nin yeşil varlığını artıran ülkeler arasında Hindistan ve Çin'den sonra 3. sırada, yangınla mücadelede ise lider olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, bu yıl yangınla mücadelede İHA'ların kullanılacağını da anımsattı.

Pakdemirli, Türkiye'nin tohum üretiminde genel olarak sıkıntısı olmadığını sadece sebzelik tohumda bir miktar ithalat yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sertifikalı tohum üretimi 1,1 milyon tonu buldu. Yıl sonunda 1 milyon 150 bin ton olacak. Tohum ihracatı da 149 milyon dolara geldi. Türkiye'den Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Avrupa ülkeleri hatta İsrail'in dahi tohum aldığı oluyor. Türkiye'nin GDO'suz ürünler üreten bir ülke olması nedeniyle bizim yurt dışına daha katma değerli olarak bunları pazarlamamız lazım."

"Sofrada ne varsa hepsi ülkede yetişiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da salgın döneminde ülkenin tarımda önemli bir süreç yaşadığını söyledi.

İnsanların son 2 aylık dönemde kendilerinin ve çocuklarının karınlarını doyurmaya önem verdiklerini anlatan Dağ, "2 ayda market raflarının dolmasında hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Normalleşmeye geçiyoruz ama 4-5 ay dahi sürse bile problem yaşanmayacak. Ürünlerde fazlamız var. Soframızda ne varsa, süt, et sebze ne varsa hepsi bu ülkede yetişiyor. İyi bir süreç geçirdik." dedi.

Bekir Pakdemirli, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 04:12 Kaynak: AA


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