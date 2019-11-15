Son Dakika Haberleri: Bakan Bekir Pakdemirli: "Kırsala destekte hibe oranı 10 puan artırıldı"
Son Dakika Ekonomi Bakan Bekir Pakdemirli: 'Kırsala destekte hibe oranı 10 puan artırıldı' - Son Dakika Ekonomi

Bakan Bekir Pakdemirli: "Kırsala destekte hibe oranı 10 puan artırıldı"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD II kapsamında verilen tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri için baz hibe oranının yüzde 40'dan yüzde 50'ye yükseltildiğini, gerçek kişi başvurularında ise bu oranın yüzde 55 olarak belirlendiğini bildirdi.

Bakan Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD II kapsamında verilen tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri için baz hibe oranının yüzde 40'dan yüzde 50'ye yükseltildiğini, gerçek kişi başvurularında ise bu oranın yüzde 55 olarak belirlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, IPARD II Programı İzleme Komitesi'nin 9'uncu resmi toplantısı Trabzon'da gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bekir Pakdemirli, hibe oranlarına dair modifikasyon önerisinin kabul edildiğini kaydetti.

Pakdemirli, IPARD II kapsamında tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri için baz hibe oranının yüzde 40'dan yüzde 50'ye yükseltildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kırsala destekte hibe oranı 10 puan artırıldı. Gerçek kişi başvurularında ise bu oran yüzde 55 olarak belirlendi. Bu değişiklikle mevcut tesis ve yeni kurulum işletme arasındaki yüzde 10 hibe desteği oranı farkı da ortadan kalkmış oldu. Ayrıca, 40 yaş altı başvurular ile dağlık alanda yapılacak yatırımlar için ilave yüzde 5 hibe oranı devam edecek. Üretici örgütü ve kooperatiflere yüzde 60 hibe oranı uygulaması da sürecek. Yine hali hazırda kadın girişimcilere sıralama kriterlerinde 10 puanlık avantaj da devam edecek."

Pakdemirli, resmi sürecin tamamlanmasının ardından hibe oranındaki artışın yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü'nün başkanlığında yapılan toplantıya, Avrupa Komisyonu ve AB Türkiye Delegasyonundan yetkililerin yanı sıra ilgili bürokrat ve uzmanlar katıldı.

Bekir Pakdemirli, Trabzon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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