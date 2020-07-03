Bakan Bekir Pakdemirli Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Törenine...
Bakan Bekir Pakdemirli Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli de katıldı.
Bakan Bekir Pakdemirli Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Törenine katıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli de katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli Pakdemirli Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreninde yaptığı konuşmada, "18 yılda 18 milyon dekar alan sulamaya açtık. ve 50 milyar lira üzerinde bir hasıla artışı oldu. 2020'de bugün itibariyle 6.6 milyon hektar olan sulama alanı 2023'te 8.5 milyon hektara taşımayı düşünüyoruz. Toplan 43 milyar lira harcanarak 1 milyon hektar Konya ovası sulama projeleri kapsamında açıldı. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte bunun toplamı 1.8 milyon hektar olacak. Türkiye'nin GAP'tan sonraki en büyük projesi. Sadece bugünkü açmış olduğumuz yatırımlar kapsamında aşağı yukarı 7 binden fazla istihdamımız olacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:35 Kaynak: İHA
Son Dakika › Genel › Bakan Bekir Pakdemirli Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Törenine... - Son Dakika
Son Dakika 20:47 Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı 20:21 8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu 18:08 Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı 17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:08 Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak 14:41 Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 08:20 Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler