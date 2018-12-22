Son Dakika Haberleri: Bakan Bekir Pakdemirli, "Litre Başına Vermekte Olduğumuz Ortalama 10 Kuruş Süt Prim Desteği, 15...

Bakan Bekir Pakdemirli, "Litre Başına Vermekte Olduğumuz Ortalama 10 Kuruş Süt Prim Desteği, 15...

5 saat önce

Bakan Bekir Pakdemirli, "Litre başına vermekte olduğumuz ortalama 10 kuruş Süt Prim Desteği, 15 kuruş daha artırılarak 25 kuruşa yükseltildi.

Bakan Bekir Pakdemirli,
Bakan Bekir Pakdemirli, "Litre başına vermekte olduğumuz ortalama 10 kuruş Süt Prim Desteği, 15 kuruş daha artırılarak 25 kuruşa yükseltildi." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:30 Kaynak: AA

prim, Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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