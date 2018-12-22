Bakan Bekir Pakdemirli, "Litre Başına Vermekte Olduğumuz Ortalama 10 Kuruş Süt Prim Desteği, 15...
5 saat önce
Bakan Bekir Pakdemirli, "Litre başına vermekte olduğumuz ortalama 10 kuruş Süt Prim Desteği, 15 kuruş daha artırılarak 25 kuruşa yükseltildi.
Bakan Bekir Pakdemirli
, "Litre başına vermekte olduğumuz ortalama 10 kuruş Süt Prim Desteği, 15 kuruş daha artırılarak 25 kuruşa yükseltildi." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:30 Kaynak: AA
Bakan'dan Üreticileri Sevindirecek Açıklama: Yeni Yılda Süt Prim Desteği 25 Kuruşa Çıkacak
Bakan Çavuşoğlu Fırat'ın Doğusuna Düzenlenecek Operasyon Öncesi Tüm Dünyaya Gözdağı Verdi
Dondurmacılık Yapan Ailesine Yardımcı Olmak İçin Giriştiği Yolda Çiftlik Sahibi Oldu
Engelli Vatandaş Aldığı Hibeyle Hobisini Gelir Kapısına Dönüştürdü