Bakan Bekir Pakdemirli,

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Türkiye'nin buğday ithalatı var mıdır? Vardır. İşte var olmasının sebebi Türkiye'nin un ve makarna ihracatında dünyada ilk sırada yer alması. Ne zamandır bir 'Demirperde' ülkesi olduk da Türkiye ithalat yapmayacak?" dedi.

Pakdemirli, "Söz sizde" sloganıyla Mersin'deki bir otelde düzenlenen "Tarım Orman Buluşmaları"ndaki konuşmasında, kentin önemli bir tarım merkezi olduğunu söyledi. Sunum yaparak çalışmaları anlatan Pakdemirli, 15 yıl aradan sonra 7 binden fazla paydaşın katılımıyla 3. Tarım Orman Şurası'nın düzenlendiğini hatırlattı.

Pakdemirli, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün potansiyelinin 2500 olduğunu, ürünlerin tanıtılmasının önemi bulunduğunu belirterek "Coğrafi işaret ve ürünlere hikaye ekleme önemli. İngiliz kraliyet ailesi hep çok konuşuluyor. Kraliyet ailesinden bir hanımefendi, hamileyken bizim Bursa'nın siyah incirini yiyor. Bugün o siyah incir, düne göre avro bazında 2-3 katına satılıyor." diye konuştu.

Pakdemirli, Türkiye'nin, coğrafi konumunun da önemli bir avantaj olduğuna işaret ederek "1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacminin tam ortasında bulunuyoruz. Hatta dünyanın tam merkezindeyiz. Türkiye'nin konumu, dünyadaki birçok ülkeden çok daha iyi." ifadesini kullandı.

"Ne zamandır bir 'Demirperde' ülkesi olduk da Türkiye ithalat yapmayacak?"

Pakdemirli, Türkiye'nin 2002'de un ve makarna ihracatında dünya 11'inciliğinden, 2005'ten itibaren dünya birinciliğine yükseldiğini dile getirdi. Tarımın, günlük hayatta ve siyasette speküle edilmemesi gereken bir konu olduğunu vurgulayan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep, 'Buğdaya Türkiye'yi muhtaç ettiniz' derler. Halbuki Türkiye, kabaca son 15-20 senedir 20 milyon ton buğday üretir, 20 milyon ton da tüketir. Türkiye'nin buğday ithalatı var mıdır? Vardır. İşte var olmasının sebebi Türkiye'nin un ve makarna ihracatında dünyada ilk sırada yer alması. Ne zamandır bir 'Demirperde' ülkesi olduk da Türkiye ithalat yapmayacak? Mersin'e soruyorum. Rahmetli Özal zamanında bir yandan da koruyarak muz ithalatını serbest bırakmasaydı bugün muzda bu noktaya gelebilir miydik? Kontrollü olduğu sürece ithalat, buğday ithalatı yapılabilir. Bunu nerede kullanıyorsunuz? Un ve makarna ihracatında. Türkiye, 21. yüzyılda, kendi içine kapanıklıklarının ve akıl tutulmalarının hepsini kırıp çok daha büyük ihracat yapan, çok daha büyük potansiyeli olan bir ülke olmak durumunda. Şunu da müjdelemek istiyorum. Birkaç yıl içerisinde Mersin artık sadece Türkiye'ye değil dünyaya muz ihraç eder konuma gelmiştir, gelecektir."

Türkiye'nin son 17 yıldaki tarımsal rakamlarına da sunumunda yer veren Pakdemirli, bitkisel üretimin yüzde 20 arttığını, kırsal kalkınma alanlarında 200 bin vatandaşın istihdamının sağlandığını, tohum üretiminin 7 kat, tohum ihracatının da 9 kat yükseldiğini bildirdi.

"Tarımsal destekler 2020'de 22 milyar liraya çıktı"

Bakan Pakdemirli, tarımda yüksek potansiyele sahip olunduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"1700'e yakın ürün, 195 ülkeye satılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisindeki çok kısa bir dönemde yüzde 100 yerli ve milli, 45 dakika şarjla 7 saat çalışabilen bir elektrikli traktör prototipini de geliştirdik. Bunda eğer seri üretime geçebilirsek ki çalışmalar sürüyor, çiftçimizin ve üreticimizin en önemli girdi kalemlerinden biri olan mazotun maliyetini yüzde 90 düşürmemiz mümkün olacak. Bu da Türk üreticisine farklı bir yön vermiş olacak. Bu traktörün dünyaya ihraç potansiyelini de unutmamak gerekiyor."

Pakdemirli, toplam desteklerin 2002 yılında 1,8 milyar lirayken 2019'da 9 kat artışla 16,1 milyar liraya çıkarıldığını kaydederek "2020'de tarımsal desteklerimizi tam yüzde 36 artışla 22 milyar liraya çıkardık." dedi.

(Sürecek)