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Bakan Berat Albayrak: "100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman...
6 saat önce
Bakan Berat Albayrak: "100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz.
Bakan Berat Albayrak: "100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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