Bakan Berat Albayrak: "100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Berat Albayrak: '100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Berat Albayrak: "100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman...

6 saat önce

Bakan Berat Albayrak: "100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz.

Bakan Berat Albayrak:

Bakan Berat Albayrak: "100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz."

Berat Albayrak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:06 Kaynak: AA

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