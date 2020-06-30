Bakan Berat Albayrak'a hakaret eden şüpheli Mersin'de gözaltına alındı - Son Dakika

Bakan Berat Albayrak'a hakaret eden şüpheli Mersin'de gözaltına alındı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü kez baba olduğunu duyurduğu Twitter paylaşımına hakaret içerikli yorum yapan 1 kişi, Mersin'de gözaltına alındı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü kez baba olduğunu duyurduğu Twitter paylaşımına hakaret içerikli yorum yapan 1 kişi, Mersin'de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret nedeniyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında "Kamu görevlisine hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli E.B., İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin Emniyet Müdürlüğünde sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 19:17 Kaynak: İHA
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