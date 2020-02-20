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Bakan Berat Albayrak: "Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin...
7 saat önce
Bakan Berat Albayrak: "Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:16 Kaynak: AA
Bakan Berat Albayrak: "Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık."
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