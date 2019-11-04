Son Dakika Haberleri: Bakan Berat Albayrak: "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda...
Son Dakika Ekonomi Bakan Berat Albayrak: 'Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda...

Bakan Berat Albayrak: "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda...

7 saat önce

Bakan Berat Albayrak: "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız."

Bakan Berat Albayrak:

Bakan Berat Albayrak: "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız."

Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:42 Kaynak: AA
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Bakan Albayrak: Enflasyonda yıl sonu hedefini tutturacağız
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