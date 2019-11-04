Bakan Berat Albayrak: "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda...
7 saat önce
Bakan Berat Albayrak: "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız."
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:42 Kaynak: AA
Bakan Berat Albayrak: "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız."
Bakan Albayrak: Enflasyonda yıl sonu hedefini tutturacağız Tahliye olan Eren Erdem'e büyük şok! Bakan Varank suç duyurusunda bulundu IAG, İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'yı 1,1 milyar dolara satın alıyor Cenk Tosun'un yıkıldığı an! Andre Gomes'in ayağı kırıldı